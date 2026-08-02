Îți promit bani în câteva minute, dar îți pot goli contul. Noua înșelătorie care face victime pe Facebook și WhatsApp

O nouă metodă de fraudă online îi vizează pe românii care caută împrumuturi rapide pe internet. Specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că escrocii folosesc Facebook și WhatsApp pentru a obține date personale, fotografii și copii ale actelor de identitate, sub pretextul acordării unor credite avantajoase.
Avertismentul a fost transmis sâmbătă de experții în securitate cibernetică, care atrag atenția că infractorii încearcă să câștige încrederea victimelor și să le convingă să ofere informații sensibile, ce pot fi ulterior folosite în scopuri frauduloase.
Totul începe cu o ofertă tentantă pe Facebook
Schema pornește din grupurile de Facebook dedicate împrumuturilor, unde apar frecvent postări publicate de conturi anonime sau suspecte. Acestea promovează credite acordate rapid și în condiții aparent foarte avantajoase, tocmai pentru a atrage cât mai multe persoane interesate.
După primul contact, cei care răspund la astfel de anunțuri sunt îndrumați să continue discuția pe WhatsApp, unde presupusul creditor încearcă să creeze impresia că este o persoană de încredere.
Cum încearcă escrocii să câștige încrederea victimelor
Potrivit DNSC, primul pas al atacatorilor este folosirea unui cont de WhatsApp care pare autentic. Specialiștii recomandă verificarea fotografiei de profil prin servicii precum Google Reverse Image sau TinEye, deoarece aceeași imagine este utilizată adesea pe sute de conturi false.
Un alt indiciu care poate trăda tentativa de fraudă este reprezentat de numerele de telefon care au prefixe din afara Europei.
Datele personale sunt adevărata țintă
După ce victima capătă încredere și continuă conversația, escrocii transmit un formular prin care solicită numeroase informații personale.
Printre datele cerute se numără numele complet, vârsta, ocupația, venitul lunar, adresa de domiciliu, suma dorită și motivul pentru care este solicitat împrumutul.
În plus, victimele sunt rugate să trimită fotografii personale și imagini ale cărții de identitate.
Specialiștii avertizează că toate aceste informații ajung în posesia infractorilor cibernetici. În unele cazuri, persoanele păcălite au reclamat inclusiv suspendarea conturilor de WhatsApp după ce au intrat în contact cu escrocii.
Avertismentul specialiștilor de la DNSC
Experții în securitate cibernetică recomandă utilizatorilor să trateze cu maximă prudență promisiunile de împrumut făcute de persoane necunoscute pe rețelele sociale.
Înainte de a începe o conversație, este importantă verificarea autenticității profilurilor, iar datele personale sau copiile actelor de identitate nu ar trebui transmise unor persoane neautorizate.
Totodată, DNSC recomandă activarea autentificării în doi pași (2FA), o măsură care poate oferi un nivel suplimentar de protecție pentru conturile online.
Specialiștii atrag atenția că, în astfel de fraude, adevăratul cost al presupusului împrumut nu îl reprezintă dobânda, ci datele personale pe care victimele le oferă escrocilor.
Unde pot fi raportate tentativele de fraudă
Persoanele care întâlnesc astfel de înșelătorii sunt încurajate să le raporteze către Directoratul Național de Securitate Cibernetică prin platforma PNRISC sau la numărul 1911.
De asemenea, scenariile de fraudă pot fi transmise și prin intermediul platformei Siguranța Online, pentru ca autoritățile să poată identifica mai rapid noile metode folosite de infractorii cibernetici.