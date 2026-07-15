Petrolul, la cel mai ridicat nivel din ultimele 4 săptămâni

Ostilitățile dintre SUA și Iran s-au intensificat în această săptămână.
Prețurile petrolului au crescut la cel mai ridicat nivel din ultimele patru săptămâni, marți, după ce Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra Iranului, iar reluarea atacurilor dintre Washington și Teheran a amplificat temerile privind transporturile de energie prin Strâmtoarea Ormuz.
Petrolul Brent a urcat la cel mai ridicat nivel de după 12 iunie, iar țițeiul american WTI la cea mai mare valoare de după 16 iunie, înainte ca Statele Unite și Iranul să semneze, la 17 iunie, un memorandum de înțelegere pentru încetarea conflictului.
Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 3,17 dolari, respectiv 3,81%, până la 86,47 dolari pe baril.
Petrolul american West Texas Intermediate s-a apreciat cu 2,15 dolari, sau 2,75%, până la 80,29 dolari pe baril.
„În pofida semnării memorandumului de înțelegere și a existenței unui acord, acesta nu a rezistat nici măcar câteva săptămâni. Aceasta este îngrijorarea pe care piața încearcă să o includă acum în prețuri”, a declarat Soni Kumari, analist la ANZ.
„Considerăm că punctul culminant al escaladării a fost depășit, dar există riscuri de creștere a prețurilor petrolului dacă aceste perturbări continuă, ceea ce va menține cotațiile în intervalul 85–90 de dolari”, a adăugat el.
Ostilitățile dintre SUA și Iran s-au intensificat în această săptămână, după ce președintele american Donald Trump a reinstaurat blocada asupra transporturilor maritime iraniene și a propus perceperea unei taxe de 20% pentru asigurarea securității Strâmtorii Ormuz.
Această cale navigabilă este esențială pentru comerțul mondial cu energie. Înainte de declanșarea conflictului, prin Strâmtoare trecea aproximativ o cincime din livrările zilnice mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.
În contextul atacurilor, un membru indian al echipajului a fost ucis, iar alți opt au fost răniți după ce două petroliere din Emiratele Arabe Unite au fost lovite de rachete de croazieră iraniene în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat Ministerul Apărării din Emirate.
Datele privind transporturile maritime publicate luni au arătat, de asemenea, că numărul petrolierelor care au traversat Strâmtoarea Ormuz a scăzut în ultima zi la cel mai redus nivel din ultimele două luni.
Citi a arătat într-o analiză că a crescut și posibilitatea ca regimul iranian să renunțe la memorandumul de înțelegere până după alegerile americane de la jumătatea mandatului. Un asemenea scenariu ar conduce, cel mai probabil, la menținerea prețurilor petrolului la niveluri ridicate pentru o perioadă mai lungă.
Cu toate acestea, exporturile de petrol ale Iranului continuă în mod obișnuit, în pofida anulării, săptămâna trecută, a unei derogări de 60 de zile de la sancțiunile petroliere americane, a declarat ministrul iranian al Petrolului, Mohsen Paknejad, pe contul său oficial de Telegram.
În altă parte a regiunii, mișcarea houthi din Yemen a lansat rachete asupra Arabiei Saudite, după ce a acuzat regatul că a bombardat luni un aeroport aflat sub controlul său.
„Dacă rebelii houthi își extind atacurile asupra transporturilor saudite de țiței și produse petroliere din Marea Roșie, acest lucru ar putea crea și mai multă incertitudine în privința fluxurilor de petrol din regiune”, a afirmat Simon Wong, manager de portofoliu la Gabelli Funds.
Între timp, armata ucraineană a anunțat marți că a atacat în cursul nopții două rafinării de petrol rusești din regiunile Bașkortostan și Krasnodar.