Prețul petrolului crește pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Scumpirile la carburanți, tot mai probabile

Publicat 13 iul. 2026, 07:35 Sursă Realitatea.Net

Cotațiile petrolului au urcat semnificativ după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și tensiunile din jurul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport al țițeiului la nivel mondial. Specialiștii avertizează că majorarea prețului petrolului s-ar putea reflecta în perioada următoare și în costul carburanților.

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