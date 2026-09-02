Economie· 1 min citire

Profesorii încă așteaptă banii pentru examenele naționale. Plata întârzie de două luni

Profesori

Profesori

Realitatea de Prahova
Scris deRealitatea de Prahova
Publicat2 sept. 2026, 08:56
SursăRealitatea PLUS

Banii destinați profesorilor care au fost lucrat ca supraveghetori sau evaluatori pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională nu sunt nici astăzi virați în conturi. De mai bine de două luni, cadrele didactice așteaptă ca statul să onoreze plățile.

Anul școlar a început ieri, dar mulți profesori au intrat la clasă cu un gust amar. Banul pentru munca depusă la examenele naționale din vară încă n-au ajuns la ei.

La 50 de zile de la afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională și Bacalaureat, mii de cadre didactice din mai multe județe așteaptă în continuare pentru plata pentru supraveghere, scanare și corectare.

Ministerul Educației a reușit între timp să organizeze și sesiunea de toamnă a Bacalaureatului, însă restanțele către profesori sunt amețitoare: 15 lei pe lucrare la Evaluarea Națională și 25 de lei la Bacalaureat, între 150 și 210 lei pe zi pentru asistenți, între 150 și 250 de lei pe zi pentru cei care s-au ocupat de scanare.

Deși responsabilitatea alocării fondurilor către inspectorate și școli revine Ministerului, nu este clar în ce punct al ciclului s-au blocat plățile. Instituția nu a reușit până acum niciun răspuns concret câți profesori sunt afectați, din ce județe și mai ales când vor vedea aceștia banii pe care îi merită,

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