Rabla 2026. AFM a aprobat încă 3.600 de dosare, iar fondurile sunt în continuare disponibile

Publicat 14 aug. 2026, 15:14 Sursă Realitatea.Net

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) continuă evaluarea cererilor pentru programul Rabla Auto 2026. Instituția a anunțat aprobarea unei noi tranșe de 3.661 de dosare depuse de solicitanți, în timp ce fondurile alocate ediției din acest an rămân în continuare disponibile.

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