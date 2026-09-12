Economie· 1 min citire

Reînnoirea flotei naționale: TAROM a recepționat primul său Boeing 737 MAX

Aeronavă TAROM/ Profimedia

Aeronavă TAROM/ Profimedia

Scris deIonut Dumitrescu
Publicat12 sept. 2026, 16:22
Actualizat12 sept. 2026, 22:23

Compania aeriană de stat face un prim pas important spre eficientizarea operațiunilor și modernizarea avioanelor din dotare.

Compania aeriană națională TAROM a bifat un moment important în procesul său de redresare și modernizare, recepționând prima aeronavă de tip Boeing 737 MAX. Aceasta face parte dintr-un prim lot de patru astfel de avioane noi, menite să înlocuiască treptat vechile modele și să asigure zboruri mult mai eficiente.

Eficiență și confort sporit pentru pasageri

Introducerea noilor avioane Boeing 737 MAX în flota TAROM reprezintă un pas crucial pentru competitivitatea companiei pe piața europeană. Noile aeronave sunt recunoscute pentru consumul redus de combustibil și pentru emisiile de carbon diminuate, comparativ cu generațiile anterioare.

În plus, acestea oferă un grad superior de confort pasagerilor datorită designului modern al cabinei și nivelului redus de zgomot în timpul zborului.

Această achiziție se înscrie în planul mai amplu de restructurare și eficientizare aprobat pentru operatorul aerian de stat. Conducerea companiei mizează pe faptul că reînnoirea flotei va contribui semnificativ la reducerea costurilor operaționale și de mentenanță, ajutând astfel TAROM să își consolideze poziția financiară. Livrarea celorlalte trei aeronave din această serie va continua conform graficului agreat cu producătorul, deschizând drumul spre noi destinații și rute mai profitabile.

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