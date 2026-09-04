Economie· 2 min citire

Schimbare majoră la bancomatele din România. Clienții ar putea retrage suma exactă dorită, chiar și de la ATM-ul altei bănci

Retragere bani bancomat

Retragere bani bancomat

Scris deMădălina Cristea
Publicat4 sept. 2026, 07:57
Actualizat4 sept. 2026, 08:04
SursăRealitatea.net

BNR și Guvernul susțin un proiect prin care toate bancomatele ar urma să permită introducerea unei sume personalizate la retragerea de numerar, inclusiv pentru clienții altor bănci. Măsura nu este încă în vigoare.

O schimbare importantă este pregătită pentru retragerile de numerar de la bancomatele din România. BNR și Guvernul susțin un proiect prin care utilizatorii ar urma să poată introduce suma exactă pe care vor să o retragă, inclusiv atunci când folosesc un ATM aparținând altei bănci.

În prezent, multe bancomate oferă clienților altor bănci doar câteva valori prestabilite, chiar dacă tehnic ar putea elibera și o sumă diferită. Inițiatorii consideră că această limitare este nejustificată, mai ales în situațiile în care utilizatorul plătește și un comision pentru retragere.

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Ce ar urma să se schimbe la bancomate?

Operatorii ATM-urilor ar urma să fie obligați să ofere posibilitatea introducerii unei sume personalizate, indiferent de banca ce a emis cardul. Opțiunile rapide, precum 100, 200 sau 500 de lei, vor putea rămâne, dar nu vor putea înlocui posibilitatea de a introduce manual suma dorită. Retragerea va depinde în continuare de bancnotele disponibile în aparat, de limita contului și de restricțiile tehnice sau de securitate.

Ce spun BNR și Guvernul?

BNR a transmis că „nu se opune” inițiativei și consideră că aceasta ar putea îmbunătăți accesul la numerar, în special în zonele cu puține bancomate. Guvernul susține, la rândul său, adoptarea proiectului, dar cere clarificări privind aplicarea tehnică și categoriile de operatori cărora li se va aplica obligația, conform Profit.ro.

Proiectul prevede și amenzi între 50.000 și 100.000 de lei pentru încălcarea noilor obligații atunci când sunt afectate interesele consumatorilor. Măsura este însă, în acest moment, o inițiativă legislativă, nu o regulă deja aplicată la bancomate.

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