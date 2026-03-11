Administrația Trump propune o nouă rundă de negocieri Rusia–Ucraina, mediată de SUA

Zelenski: „Trebuie să vedem ce se va mai întâmpla în Orientul Mijlociu până atunci”

Administrația președintelui american Donald Trump a propus organizarea, săptămâna viitoare, a unei noi runde de negocieri între Rusia și Ucraina, sub medierea Statelor Unite, a anunțat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Avem în vedere ca reuniunea să se desfășoare săptămâna viitoare. Este o propunere americană, dar, ca să fiu sincer, trebuie să vedem ce se va mai întâmpla în Orientul Mijlociu până atunci. Reuniunea ar putea avea loc în Elveția sau în Turcia”, a declarat Zelenski la o conferință de presă online, citat de Agerpres.

Anterior, liderul ucrainean a precizat, într-o postare pe rețeaua X, că a avut o discuție telefonică cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, care și-a exprimat disponibilitatea ca Turcia să găzduiască întâlnirea trilaterală menită să relanseze eforturile diplomatice pentru încheierea războiului declanșat de invazia Rusiei din 2022.

Negocieri lente și fără progrese majore

A treia rundă de discuții Ucraina–Rusia, mediată de SUA, s-a desfășurat pe 17–18 februarie la Geneva și s-a încheiat fără progrese semnificative, în afara unor noi acorduri privind schimburile de prizonieri și a analizării procedurilor de verificare a unei eventuale încetări a focului.

Potrivit unor surse diplomatice, negocierile au fost „foarte tensionate”, iar partea rusă a insistat asupra pretenției ca Ucraina să-i cedeze întregul Donbas, regiune care include aproximativ 20% din provincia Donețk și porțiuni din Lugansk, zona din urmă fiind aproape complet controlată de forțele ruse.

Președintele Zelenski a reiterat că nu va accepta nicio cedare teritorială fără consultarea populației, subliniind că o astfel de decizie trebuie validată prin referendum național, despre care este convins că va respinge pierderea Donbasului.