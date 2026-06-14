Adrian Veștea este noul premier desemnat. Decretul oficial a fost semnat de președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care Adrian Veștea este desemnat candidat pentru funcția de premier.
Potrivit Administrației Prezidențiale, noul prim-ministru desemnat are la dispoziție un termen de 10 zile pentru a depune în Parlament programul de guvernare și lista viitorilor miniștri.
În aceeași zi, șeful statului a semnat și decretul de revocare a lui Eugen Tomac, cel care fusese desemnat anterior pentru aceeași funcție. Totuși, noua mutare a președintelui Nicușor Dan nu a fost primită cu entuziasm în tabăra liberală; majoritatea liderilor PNL au reacționat dur, considerând desemnarea lui Adrian Veștea drept un gest de ostilitate la adresa partidului.
„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat duminică, 14 iunie 2026, următoarele decrete:
Decret pentru revocarea Decretului nr. 316/2026 privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru (prin care a fost desemnat domnul Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru);
Decret privind desemnarea domnului Adrian-Ioan Veştea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru”, se arată în comunicatul de pe siteul Administrației Prezidențiale.
Mâine, la ora 17:00, a fost convocată acea ședință de BPN, pe care a anunțat-o inclusiv Ilie Bolojan în postarea pe care a făcut-o după anunțul președintelui Nicușor Dan.
Mâine, la ora 17, în Parlament, se strâng liberalii ca să decidă ce vor face în continuare, după ce cei din conducerea apropiaților Ilie Bolojan au venit cu critici la adresa președintelui și la adresa lui Adrian Veștea, pe care l-au acuzat de trădare, în timp ce o altă mare parte a liberalilor au anunțat că îl susțin pe Adrian Veștea pentru această funcție.