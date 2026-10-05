Anca Alexandrescu: „România este pe un butoi de pulbere”

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a lansat un avertisment dur privind situația politică și socială din România. În contextul unei noi desemnări pentru funcția de premier, aceasta susține că țara traversează de luni de zile o criză care pare fără ieșire.
„Suntem la a patra nominalizare. Eu nu mai cred că lucrurile se vor mai așeza vreodată, cel puțin în viitorul apropiat”, a declarat Anca Alexandrescu.
Realizatoarea spune că nemulțumirea românilor este tot mai mare, în condițiile în care pensiile, salariile și nivelul de trai reprezintă probleme pentru numeroase categorii sociale. În opinia sa, România este „pe un butoi de pulbere”, iar lipsa unei direcții comune împiedică transformarea nemulțumirilor în proteste de amploare.
Alexandrescu a criticat și lipsa unei soluții politice după luni de blocaj, întrebând de ce nu s-a ajuns fie la o formulă stabilă de guvernare, fie la organizarea unor alegeri anticipate.
Realizatoarea TV a avut critici și la adresa opoziției, inclusiv a lui George Simion, despre care spune că ar fi trebuit să fie prezent la Palatul Cotroceni într-un moment politic important.
Un alt subiect abordat a fost divizarea societății românești. Anca Alexandrescu consideră că oamenii au ajuns să fie profund învrăjbiți și pledează pentru depășirea conflictelor politice și sociale.
„Sunt sătulă de lozinci, sunt sătulă de postări pe TikTok, sunt sătulă de atâta ură. Vreau ca cineva să-i unească pe români”, a transmis aceasta.
În final, realizatoarea a cerut o schimbare de atitudine și apariția unor lideri care să pună pe primul loc interesele cetățenilor și ale țării, nu conflictele politice.
Sursa: realitatea.net