Bogdan Chirieac, critică dură la adresa lui Ilie Bolojan: „Am putea ajunge să-l regretăm pe Nicolae Ceaușescu”
Bogdan Chirieac, critică dură la adresa lui Ilie Bolojan
Bogdan Chirieac îl critică dur pe Ilie Bolojan la Realitatea PLUS și îl acuză de autoritarism. Ce avertisment a lansat despre o eventuală președinție.
Analistul politic Bogdan Chirieac a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, în direct la Realitatea PLUS, criticând modul în care fostul premier ar gestiona relațiile cu cei care au opinii diferite în interiorul Partidului Național Liberal (PNL).
Chirieac a comparat stilul de conducere al acestuia cu cel al unui dictator și a făcut o afirmație controversată, susținând că România ar putea ajunge să-l regrete pe fostul lider comunist Nicolae Ceaușescu dacă Bolojan ar deveni președintele țării.
Bogdan Chirieac îl acuză pe Ilie Bolojan de comportament autoritar
Declarațiile analistului politic au fost făcute în contextul scandalului provocat de sancționarea unei consiliere liberale din Dolj, după ce aceasta i-ar fi oferit un tort Liei Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova.
Gestul a generat controverse în interiorul PNL, fiind interpretat de conducerea partidului drept o abatere politică. Situația a readus în discuție libertatea de exprimare și posibilitatea membrilor unui partid de a avea relații sau opinii diferite de cele ale conducerii.
Bogdan Chirieac a criticat reacția atribuită lui Ilie Bolojan, considerând că sancționarea unui membru de partid pentru un asemenea gest reprezintă o manifestare a unui stil autoritar de conducere.
„Atitudinea domnului Bolojan este atitudinea de dictator. Probabil că și Putin făcea același lucru în Federația Rusă. Aici nu putea să o bage la pușcărie pe doamna, dar să dai afară un om fiindcă a avut această opțiune...”, a declarat Bogdan Chirieac, la Realitatea PLUS.
Analistul a continuat, întrebându-se de ce un membru al PNL nu ar putea participa la un eveniment organizat de Lia Olguța Vasilescu sau să ofere un cadou unei persoane cu care nu împărtășește aceleași opțiuni politice.
„Dar nu e o țară liberă? A dat un tort, domnule! Un tort! Cum adică? Sunt liberal și pot să dau tort cui vreau eu. Și, în general, pot să vorbesc cu cine vreau eu”, a mai afirmat acesta.
Avertismentul lui Bogdan Chirieac privind o eventuală președinție a lui Ilie Bolojan
Cea mai controversată parte a intervenției a vizat posibilitatea ca Ilie Bolojan să ajungă președintele României. Bogdan Chirieac a susținut că un asemenea scenariu ar putea ridica semne de întrebare, în condițiile în care, în opinia sa, fostul premier ar manifesta tendințe autoritare în relația cu propriii colegi de partid.
Analistul a lansat și o comparație cu perioada comunistă, folosind numele lui Nicolae Ceaușescu pentru a-și sublinia avertismentul.
„Ferească Dumnezeu să ajungă președintele României Ilie Bolojan, pentru că, dacă gândește în felul acesta, o să-l regretăm pe tovarășul Nicolae Ceaușescu”, a declarat Bogdan Chirieac.
Acesta a adăugat că evoluția scenei politice și influența propagandei ar putea favoriza un asemenea rezultat.
„Și nu spun întâmplător acest lucru. Dacă lucrurile merg așa și propaganda își face datoria, ne putem trezi și cu această opțiune”, a avertizat analistul.
Tensiuni în PNL și acuzații privind îndepărtarea contestatarilor
Controversa legată de consiliera liberală din Dolj se înscrie într-un context mai amplu de tensiuni în interiorul Partidului Național Liberal.
În ultimele luni, Ilie Bolojan a fost criticat de adversari politici și de voci din interiorul formațiunii, care au susținut că mai mulți lideri și membri care i-au contestat deciziile ar fi fost îndepărtați din structurile partidului.
Printre numele vehiculate în spațiul public în legătură cu aceste dispute se numără Nicoleta Pauliuc, Alina Gorghiu și Hubert Thuma.
Declarațiile lui Bogdan Chirieac readuc astfel în prim-plan dezbaterea privind modul în care este condus PNL, limitele disciplinei de partid și libertatea de exprimare a membrilor unei formațiuni politice.
Intervenția analistului de la Realitatea PLUS adaugă un nou episod controverselor politice din jurul lui Ilie Bolojan și al conducerii liberale.
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