Cine a preluat puterea în Iran. A fost ales un nou ayatollah

Schimbare majoră la vârful puterii în Iran. După moartea liderului suprem Ali Khamenei, autoritățile de la Teheran au anunțat desemnarea unui nou ayatollah care va face parte din conducerea interimară a statului.

Este vorba despre Alireza Arafi, numit în Consiliul de Conducere temporar ce va prelua atribuțiile Liderului Suprem până la stabilirea unei formule definitive de succesiune.

Cine este Alireza Arafi

Ayatollahul Alireza Arafi este un influent cleric și membru al Consiliului Gardienilor, una dintre cele mai puternice instituții din arhitectura politică iraniană. Prin noua decizie, el devine parte a organismului colectiv însărcinat cu exercitarea temporară a prerogativelor liderului suprem.

Numirea sa vine într-un moment extrem de tensionat pentru Iran, pe fondul atacurilor lansate de SUA și Israel, care au dus la moartea lui Khamenei și au amplificat instabilitatea regională.

Cum va funcționa conducerea interimară

Potrivit anunțului oficial, Arafi va face parte dintr-un Consiliu de Conducere temporar alături de:

Masoud Pezeshkian, președintele Iranului

Gholamhossein Mohseni Ejei, președintele Curții Supreme

Acest consiliu va asigura continuitatea instituțională și va gestiona atribuțiile liderului suprem până la clarificarea procedurii constituționale de desemnare a unui succesor permanent.

Ce urmează pentru Iran

Conform sistemului politic iranian, succesiunea la funcția de Lider Suprem este decisă de Adunarea Experților, însă, în perioade excepționale, poate fi instituit un mecanism colectiv temporar de conducere.

Contextul geopolitic rămâne extrem de volatil, iar schimbarea de la vârful regimului ar putea avea implicații majore asupra politicii interne, relațiilor externe și echilibrului de putere din Orientul Mijlociu.

Numirea ayatollahului Alireza Arafi în conducerea interimară marchează un moment istoric pentru Iran.