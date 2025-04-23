CONTINUĂ DEMASCAREA LUI NICUȘOR DAN. CUM A BLOCAT CONSTRUIREA UNUI SPITAL ONCOLOGIC, CARE AR FI PUTUT SALVA MII DE VIEȚI

Influencerul apropiat de generalul SRI Anton Rog dezvăluie cum a blocat primarul general al Capitalei dezvoltarea unui spital pentru bolnavii de cancer

Vlad Mercori continuă seria dezvăluirilor bombă despre dezmățul pe bani publici de la primăria lui Nicușor Dan. Influencerul apropiat de generalul SRI Anton Rog dezvăluie cum a blocat primarul general al Capitalei dezvoltarea unui spital pentru bolnavii de cancer. Totul, pentru a pompa bani grei din bugetul local în casele de avocatură, spune influencerul.

Această nouă dezvăluire urmărește blocarea unui proiect al spitalului privat Sanador, care intenționa să aducă în Capitală tehnologia modernă a terapiei cu protoni, esențială pentru tratamentul cancerului, în special pentru pacienții pediatri.

„Episodul 3 din iluzionistul. 1500 de bolnavi de cancer, inclusiv copii, blocați de Nicușor Dan.

Suntem în anul 2019, iar spitalul Sanador obține certificatul obține certificatul de urbanism numarul 1560. Pe baza lui, oamenii vor să-și ia autorizația pentru a construi un corp nou, unde urmau să îșii desfășoare activitatea doctori oncologi, în principal pediatrii. Aceștia urmau să beneficieze de o tehnologie nouă pentru tratarea cancerului: terapia cu protoni. Aproximativ 1.500 de bolnavi urmau sa fie tratați in fiecare lună pe baza unui contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Practic, sistemul de stat pe care îl știm cu toții, urma să beneficieze de o supapă, să fie decongestionat. Oamenii, și mai ales copiii, urmau să nu mai stea la rând, ca acum. Pentru că atunci când ești bolnav de cancer, orice săptămână e importantă.

După ce au obținut absolut toate avizele necesare și au investit vreo doua milioane de euro in aparatura, cei de la Sanador s-au lovit de refuzul primarului, Nicusor Dan. Acesta le-a raspuns dupa cateva luni ca nu poate semna pentru ca „proiectul propus nu respecta preveerile regulamentului de urbanism al zonei CA2 aferent Planului Urbanistic General, cel putin in privinta retragerilor laterale nu putem solutiona favorabil cererea dumneavoastra”. Iar ce s-a intamplat mai departe, stiti deja. Casele de avocatura ale lui Nicusor se activează, se încordează, și la prima înfațișare pierd.

Urmează recursul. La prima înfățișare pierd din nou. Cu decizia definitivă și irevocabilă, oamenii așteaptă ca Nicușor să respecte sentința. Știți ce face deja, nu? O ignoră. Astfel că Sanador e pus în situația deschiderii unui nou proces. Alți bani, altă distracție. Plătiți atât de ei, dar și de Nicușor către firmele de avocatură.

În acest nou proces se cere amendarea lui Nicușor cu 20% din salariu și 100 de lei pe zi întârziere. Aici Nicușor vine cu explicație halucinantă. „Pe această cale, pentru a obține autorizația, vă recomandăm să mergeți la sectorul 1”. Brusc, nu mai era nevoie de Planul Urbanistic General. Tradus, știu că hotărârea prin care am fost obligat să emit autorizația este definitivă, însă eu nu cred că aceasta respectă principiul legalității. Nicușor pierde și pe fond, și recursul, astfel că este obligat să plătească banii respectivi către bugetul de stat, adică mie și ție. Dar de unde îi plătește, ați ghicit, tot din bugetul Municipiului București, adică din banii bucureștenilor.

Dar știți ce face Nicușor, nu? Ignoră. Mai mult, el transmite: Chiar și în ipoteza existenței unei hotărâri definitive prin care instanța de judecată a dispus obligarea primarului general la emiterea unui act administrativ, el, Nicușor Dan, consideră că altceva primează: adică ce crede el de cuviință primează în fața a ceea ce au hotărât 8 judecători în două dosare, fiecare câștigat de Sanador și în fond, și în recurs.

Astfel că în prezent există un proces de executare silită unde Nicușor Dan este forțat să își plătească, ca mine sau ca tine, amenda pentru că nu face ceea ce ar fi trebuit să facă: să respecte legea și hotărârile judecătorești. Oameni buni, este singurul primar, singurul demnitar, ministru, ce vreți, care nu respectă hotărâri definitive și irevocabile din istoria României. După 1990 nu există niciun alt caz de om într-o funcție publică care să ignore aceste decizii”, a spus Vlad Mercori în videoclipul postat pe TikTok.

