DEPUTATUL AUR MOHAMMAD MURAD: PENTRU GEORGE SIMION ESTE O PRIORITATE SĂ SALVĂM ȚARA! EL MERITĂ O ȘANSĂ!

Deputatul AUR Mohammad Murad, președintele Comisiei de antreprenoriat și turism din Camera Deputaților, consideră că George Simion are numeroase atuuri în fața contracandidaților la președinție

Deputatul AUR Mohammad Murad, președintele Comisiei de antreprenoriat și turism din Camera Deputaților, consideră că George Simion are numeroase atuuri în fața contracandidaților la președinție, dar poate cel mai important este că e un om de echipă, care nu ezită să ceară sfaturi.

"Domnul Simion are un avantaj: dacă nu cunoaște un lucru foarte bine, apelează de la cei din jur. Și chiar avem resurse umane importante în partid, precum domnul Peiu, domnul Lulea," a afirmat Mohammad Murad, într-un interviu acordat Ziarului Amprenta.

"Eu vă spun că sunt un om de afaceri, am avut relații cu toate partidele, dar din partea domnului Simion nu am simțit niciodată o lipsă de respect din partea lui.

Simion este un tip care dă valoare fiecăruia dintre noi, asta îmi place la el. El, dacă vrea să vorbească de turism, mă întreabă pe mine, de exemplu. Simion e un tip care nu are un trecut pătat, n-are pete negre, n-are în spatele lui, în bagajul lui, suferința oamenilor care au suferit din cauza lui și de pe urma deciziilor pe care le-a luat", a mai afirmat omul de afaceri.

