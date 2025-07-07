FLORIN BARBU PROPUNE TĂIEREA INVESTIȚIILOR ÎN STADIOANE PENTRU A SUSȚINE AGRICULTURA

România trebuie să renunțe la finanțarea stadioanelor și a sălilor de sport și să redirecționeze banii către domenii care generează venituri și echilibrează bugetul, a afirmat luni ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

„O să am o discuţie şi cu domnul ministru de Finanţe, pentru că eu sunt de acord să prioritizăm investiţiile în România, eu sunt de acord să punem pe masă - toţi miniştrii din fiecare departament pe care îl gestionează - investiţiile pe care le au cu date şi cifre concrete, pentru că eu vă spun un lucru: atâta timp cât şi Banca Mondială şi toate instituţiile care finanţează România anumite proiecte şi-au dat seama că sistemul de irigaţii din România este singura investiţie care se amortizează în patru ani, atunci statul român încasează venituri. Dacă am reuşit în 2 ani să facem ferme de reproducţie şi peste 10 milioane de locuri în sectorul avicol din România şi producem peste 90 de milioane de pui, de ce nu dirijăm aceste investiţii care în 2 ani aduc venituri la bugetul de stat? Lăsăm un pic stadioanele, lăsăm un pic sălile de sport şi, dacă vrem să echilibrăm deficitul bugetar în următorii ani, noi trebuie să mergem cu aceste investiţii care aduc plusvaloare, care aduc venituri. Spunea colegul meu, domnul vicepremier (Dragoş Anastasiu - n. r.) că trebuie să decolăm. Păi, noi nu decolăm până nu ne întărim. Nu putem merge în spaţiul european cu produse şi cu cantităţi minime. Nouă ne trebuie cantităţi maxime, astfel încât, atât pe procesare, dar şi pe zootehnie, în următorii trei ani să devenim lideri, pentru că putem face acest lucru, pentru că nu pot să concep ca de acum înainte Italia, Spania să exporte porc în România cu porumb crescut şi făcut de către fermierii români”, a afirmat Barbu, potrivit Agerpres.

Ministrul spune că statul va investi aproape 2 miliarde de euro în procesare, din fonduri europene și scheme de ajutor. „Cu toate proiectele care sunt, pe scheme de ajutor de stat, pe fonduri europene, România în următorii trei ani va investi aproape 2 miliarde de euro în procesarea din România. Aici şi în acest moment avem nevoie de sistemul bancar pentru că toate aceste proiecte trebuie să aibă o alocare financiară considerabilă pe contribuţia pe care procesatorii şi fermierii o au. (...) România are trei paliere importante în agricultură. Dacă în vegetal noi am ajuns la aproape 14 milioane de tone anul acesta numai în culturile de toamnă, următorul palier îl reprezintă zootehnia, pentru că o să ne trezim peste 3 ani cu aceste unităţi de procesare şi nu o să avem materie primă produsă în România de fermierii noştri pentru a realiza aceste produse pe care România le are şi ştim foarte bine: sunt produse cu cea mai curată etichetă din Uniunea Europeană”, a susţinut şeful de la Agricultură.

Barbu a criticat lipsa de coerență în strategiile din ultimii ani. „Investiţiile pe care noi le-am realizat la Ministerul Agriculturii - şi am plecat spontan în anul 2023 - am reuşit să dăm drumul în sectorul de porc în reproducţie pentru că investiţiile care s-au făcut în decursul ultimilor 15 ani au fost unele haotice. Făceai ferme de îngrăşare, dar n-aveai de reproducţie. Mergeai în UE, fermierii noştri importau purcelul cu 125 de euro în loc să îl producă acasă cu 60 de euro. La 3 milioane de purcei importaţi 200 de milioane de euro plecau în afara UE fără să rămână fermierilor români să se capitalizeze - şi practic ăla era profitul de care aveau nevoie să meargă mai departe în acest sector greu de porc în România”, a explicat el.

Oficialul anunță măsuri și în privința calității produselor alimentare. „O să mai am o abordare în perioada următoare şi pe standarde de calitate, pe trasabilitate, pe amprenta de carbon, pentru că eu nu ştiu, nu sunt specialist pe partea de siguranţă alimentară, dar sunt economist şi ştiu să fac scheme economice, dar o să am o discuţie cu toate instituţiile de control din România. Cum este posibil să abatorizezi porc în Spania, să faci 3 zile pe drum cu acele cantităţi şi apoi să mai aibă şi 10 zile la fresh termen de valabilitate în România? Noi trebuie să ne aplecăm pe aceste lucruri, iar în perioada următoare (...) voi stabili ca pe teritoriul României - conform regulamentelor şi directivelor europene, pentru că noi suntem parte a Uniunii Europene şi trebuie să respectăm legislaţia, aşa cum se întâmplă şi acum - în magazinul de retail din România să ai un standard de calitate normativ (...) şi dacă vrei să intri în magazinele de retail din România trebuie să ai acel standard. De ce să nu avem şi noi în România un standard de calitate ca pe teritoriul României să se pună aceste produse autorizate de către statul român, conform directivelor şi regulamentelor europene? De ce nu să avem şi noi anumite standarde, astfel încât, în perioada următoare, eticheta produsului care vine din import să fie una curată?” , a transmis ministrul.

Florin Barbu a făcut aceste declarații în cadrul conferinței „Investiţii în agricultură, strategie pentru viitor”, organizată de ACEBOP și ProAgro, cu sprijinul Carmistin The Food Company.

Sursa: Newsinn