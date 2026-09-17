George Simion, mesaj după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu votăm nici Germania, nici Franța. Doar România”

George Simion a reacționat joi seară după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.
Liderul AUR a transmis pe rețelele sociale că formațiunea sa nu va susține noul Guvern, folosind un mesaj în care a făcut referire la Germania, Franța și PSD.
Mesajul transmis de liderul AUR
George Simion a publicat pe Facebook un mesaj format din steagurile Germaniei și Franței, trei trandafiri și steagul României.
„Nu votăm nici Germania, nici Franța, nici trei trandafiri. Doar România”, a scris liderul AUR. Mesajul a fost publicat la scurt timp după anunțul făcut de Nicușor Dan privind desemnarea lui Siegfried Mureșan.
Referirea la „trei trandafiri” este asociată în relatările despre mesaj cu PSD. George Simion nu a oferit în postare explicații suplimentare privind simbolurile folosite.
AUR nu susține Guvernul
Poziția transmisă online vine după ce George Simion declarase, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni, că AUR nu va vota un Guvern din care formațiunea nu face parte.
Liderul partidului a susținut că AUR trebuie inclus la guvernare și că formațiunea nu va acorda votul de încredere unui Executiv în care nu are reprezentare.
Siegfried Mureșan, desemnat premier
Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare.
Președintele a explicat că nu s-a conturat o majoritate parlamentară, dar Mureșan a fost persoana care a primit cele mai multe voturi în cadrul consultărilor. Premierul desemnat a acceptat ulterior propunerea.
Mureșan urmează să negocieze formarea unei majorități și să alcătuiască noul Guvern, care va avea nevoie de votul de încredere al Parlamentului.