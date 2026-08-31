Politica· 1 min citire

Gheorghe Piperea: „AUR nu va vota un guvern din care nu face parte!”

Realitatea de Prahova
Scris deRealitatea de Prahova
Publicat31 aug. 2026, 19:02
Actualizat31 aug. 2026, 19:04
SursăRealitatea PLUS

„AUR nu va vota un guvern din care nu face parte”, a anunțat europarlamentarul Gheorghe Piperea. În exclusivitate la REALITATEA PLUS, Gheorghe Piperea a spus că PSD nu va avea susținere în Parlament pentru un guvern minoritar. Totodată, europarlamentarul AUR a explicat și ce variante rămân pentru formarea unui nou guvern.

Gheorghe Piperea: „PSD va avea susținere doar dacă se rupe PNL!”

„Eu sunt absolut convins că se va merge din nou la plezneală, mă scuzați pentru termenul neacademic, pentru că dacă ne uităm pe aritmetică, observăm un lucru extrem de important.

PSD, Guvernul minoritar sau cum vrea să-și zică, nu are cum să facă un guvern în condițiile în care nici USR, nici PNL-ul aripa Bolojan, nici AUR nu vor vota un astfel de guvern.

Apropo de AUR, s-a spus foarte clar la consiliul nostru de conducere de la Turnul Severin de săptămâna trecută că nu vom vota un guvern din care nu facem parte, asta este clar.

Și atunci, Grindeanu plus domnul președinte, ar mai avea la îndemână doar varianta cu neafiliații, independenții și varianta cu ruperea de la 26 până la 38 de parlamentari de la PNL, acei parlamentari din PNL care se opun aripii Bolojan.”, a declarat Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR.

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