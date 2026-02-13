Guvernul nu a adoptat proiectul de reformă în administraţia publică

Guvernul nu a reuşit să adopte nici în şedinţa de joi proiectul de reformă în administraţia publică

Guvernul nu a reuşit să adopte nici în şedinţa de joi proiectul de reformă în administraţia publică şi pachetul cu măsuri de susţinere în economie.

Ambele au fost amânate pentru săptămâna viitoare şi aproape sigur vor fi promovate prin ordonaţă de urgenţă.

Motivul, a explicat purtătoarea de cuvânt a guvernului, este tocmai urgenţa - este nevoie de aplicarea imediată a prevederilor, pentru că acestea sunt luate în calcul la eleborarea proiectului bugetului de stat, şi el aflat în întârziere de aproape două luni.

Şi aceasta în timp ce tensiunile din coaliţie, legate de reforma administraţiei, nu se mai termină. Proiectul are nevoie de avizul de la 10 ministere, dar se pare că sunt şi demnitari care nu prea vor să-l avizeze.

De exemplu, ministrul agriculturii a cerut ca instituţiile din acest domeniu să fie exceptate de la tăierile de posturi sau de sporuri, cu argumentul că le-a făcut încă de anul trecut.

S-a aflat că la fel spune şi secretarul general al guvernului.

Reforma administrației publice va fi adoptată cel mai probabil prin ordonanță de urgență, spunea purtătorul de cuvânt al guvernului, Ioana Dogioiu, motivând că aceasta ar fi cea mai rapidă cale de aplicare, în timp ce prin angajarea răspunderii executivului ar trebui parcurse mai multe etape care nu pot fi evitate.

"E nevoie de o rapidă intrare în vigoare a acestor prevederi. Ele trebuie să-și aducă efectul cât mai repede, pentru a contribui la bugetul de 2026, la țintele pe care ni le-am asumat. O procedură de angajare este o procedură care durează, după cum știm, mult mai mult. Se adoptă proiectul în guvern, urmează cele trei zile în care parlamentarii pot depune obiecții, depune moțiune de cenzură, cinci zile pentru moțiune de cenzură, o posibilă sesizare la CCR, care poate să meargă foarte repede, dar tot un timp procedural, n-ai cum să-l eviți", a spus Ioana Dogioiu.

Potrivit Ioanei Dogioiu, proiectul se află în acest moment pe circuitul de avizare. Întrebată cum se va proceda în cadrul reducerilor de 10%, întrucât există miniștri și președinți de consilii județene care spun că deja au realizat încă de anul trecut aceste reorganizări, Ioana Dogioiu a explicat.

"În mod cert, principiul este că cine a făcut tăieri anul trecut ele vor fi luate în calculul tăierilor pe care trebuie să le facă fiecare instituție publică", a explicat Ioana Dogioiu.