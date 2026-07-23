Ilie Bolojan anunță că Guvernul vrea publicarea obligatorie a declarațiilor de avere. Proiectul va fi modificat în Parlament

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că Executivul va susține în Parlament amendamente prin care declarațiile de avere să fie publicate în continuare pe site-urile instituțiilor publice. Șeful Guvernului a explicat că proiectul privind incompatibilitățile a trecut prin mai multe etape de consultare înainte de a fi depus în Legislativ.
Potrivit acestuia, proiectul trebuia adoptat încă din primul trimestru al acestui an, însă termenul asumat de România nu a fost respectat.
Proiectul a întârziat față de calendarul asumat
Ilie Bolojan a afirmat că, la finalul mandatului fostului ministru al Justiției, Radu Marinescu, exista doar un proiect de ordonanță de urgență care nu fusese armonizat cu poziția Agenției Naționale de Integritate.
„Al doilea proiect la care voi face referire strict ce legat de incompatibilități. Și acesta, așa cum știți, a fost depus în Parlament. El a ajuns în forma în care a fost depus în trei etape.
În primul rând, acest proiect trebuia adoptat în primul trimestru al acestui an, conform angajamentelor noastre. Nu s-a întâmplat asta. Și la data la care domnul ministru Marinescu și-a predat mandatul, era în draft o propunere de ordonanță de urgență care nu era pusă în acord cu Agenția Națională de Integritate, pentru că o parte din articole fac referire la Agenția Națională de Integritate.”
Predoiu a fost rugat să ajungă la un acord cu ANI
Premierul a explicat că una dintre primele sarcini ale ministrului interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, a fost să poarte discuții cu Agenția Națională de Integritate pentru armonizarea proiectului.
„L-am rugat pe domnul ministru Predoiu ca primul lucru pe care să-l facă este să se pună de acord cu agenția, ceea ce a și făcut. Și imediat după preluarea mandatului de ministru interimar, au avut loc aceste discuții și am avut un proiect, o propunere de proiect care prevedea, spre exemplu, unul din subiectele care se discută în aceste zile și anume obligativitatea asigurării transparenței declarației de avere, în sensul publicării ei, nu doar transmiterii la Agenția Națională de Integritate.”
Proiectul a fost discutat cu partidele
Ilie Bolojan a precizat că, înainte ca proiectul să fie depus în Parlament, documentul a fost transmis partidelor politice și foștilor miniștri ai Justiției pentru observații și propuneri.
„La fel cum am făcut și la celalte proiecte, am considerat că înainte de a le depune în Parlament, prin parlamentarii care au acest drept, este bine să avem discuții, este bine să le trimitem la grupurile politice, la președinții de partide care sunt interesați. și am discutat cu reprezentanții partidelor, i-am contactat pe foștii miniștri, dacă vor să facă propuneri, pentru că teoretic știau despre ce este vorba, și a început deci consultarea cu partidele.”
Bolojan spune că doar trei partide au participat la consultări
Premierul a afirmat că fostul ministru Radu Marinescu a anunțat inițial că va transmite propuneri, însă acestea nu au mai fost înaintate. În final, la consultări au participat reprezentanții a trei formațiuni politice.
„Deși, într-o primă etapă, domnul ministru Marinescu a confirmat domnului Brezoiu că va trimite propuneri, ulterior nu le-a mai trimis. Au participat la discuții reprezentanții a trei partide. În urma acestor discuții, s-a finalizat proiectul care a fost depus și înregistrat în Parlament cu mai multe modificări, unele care țin de anumite aspecte de clarificări punctuale, mai mult sau mai puțin importante, dar o modificare care, așa cum știți, a născut discuție, este cea legată de a nu mai avea obligativitatea publicării pe site-ul instituției a declarației de avere.”
Guvernul va susține publicarea declarațiilor de avere
În final, Ilie Bolojan a anunțat că reprezentanții Guvernului vor susține în comisiile parlamentare amendamente prin care declarațiile de avere să rămână publice și să fie afișate obligatoriu pe site-urile instituțiilor.
„Guvernul va susține în Parlament, în comisiile de specialitate care vor discuta acest proiect, prin cei care reprezintă guvernul, prin secretarii de stat, prin Ministerul Justiției, ca forma adoptată de Parlament să fie cea prin care declarațiile de avere să fie publicate în mod obligatoriu pe site-ul instituției.”