Încep NEGOCIERILE pentru noul Guvern. Eugen Tomac discută astăzi cu partidele parlamentare

Sursă: realitatea.net

Avem calendarul negocierilor care încep astăzi pentru formarea noului Guvern! Premierul desemnat Eugen Tomac va discuta prima dată cu liderii Partidului Național la ora 11. Liberalii au spus că nu vor vota un Guvern care să fie controlat din umbră de PSD. Ulterior, Tomac va sta de vorbă cu USR și PSD.

Încep negocierile pentru formarea noului Executiv. Prima întâlnire o va avea Eugen Tomac cu liderii Partidului Național Liberal , începând cu ora 11:00 , iar mai apoi, începând cu ora 14:00 , se va întâlni cu liderii USR .

Urmează și o întâlnire, undeva în jurul orei 17:00 , cu liderii Partidului Social Democrat .

Știm deja care este poziția partidelor în acest moment. Spre exemplu, cei din USR și PNL spun că nu vor vota un guvern din care să facă parte Partidul Social Democrat. Rămâne de văzut dacă va exista și o întâlnire, spre exemplu, cu formațiunea AUR, și asta pentru că știm care este poziția în acest moment a liderului acestei formațiuni, George Simion.

Spunea acesta că AUR nu va vota un guvern din care să nu facă parte.