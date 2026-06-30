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Ministerul Energiei a convocat Comandamentul de Urgență. Canicula crește riscul de blackout și pune presiune pe sistemul energetic

Ministerul Energiei a convocat Comandamentul de Urgență

Ministerul Energiei a convocat Comandamentul de Urgență

Scris deStoica Marian
Publicat30 iun. 2026, 08:43
Sursărealitatea.net

Ministerul Energiei a convocat Comandamentul de Urgență din cauza riscului major de blackout în România. Valul de căldură care afectează Europa pune o presiune tot mai mare asupra rețelelor de energie electrică, în contextul creșterii accelerate a consumului pentru răcire.

Specialiștii avertizează că temperaturile extreme pot amplifica riscul penelor de curent și pot duce la scumpirea energiei. Există un risc real ca România să se confrunte cu pene de curent în perioada următoare. Canicula pune o presiune tot mai mare pe sistemul energetic, iar consumul ridicat din orele de vârf reprezintă o provocare pentru rețea.

În prezent, producția de energie solară a ajuns la aproape 3.000 de megawați pe oră, însă aceasta nu este suficientă pentru a acoperi consumul din intervalele cu cea mai mare cerere. Luni și marți seara, consumul ajunge chiar la 8.000 de megawați.

În acest context, Ministerul Energiei a convocat Comandamentul de Urgență pentru ca autoritățile să ia din timp toate măsurile necesare și să reducă riscul apariției unui blackout.

Canicula ar putea avea efecte și asupra facturilor la energie. Sistemul de stocare este insuficient, astfel că la orele prânzului, când producția de energie solară este ridicată, România exportă energie la prețuri mici. Seara însă, când consumul crește și producția solară scade, țara este nevoită să importe energie la prețuri mult mai mari, chiar și de 20 de ori peste cele din timpul zilei.

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