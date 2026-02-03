Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în vizită oficială de trei zile în Israel

Digitalizare și asigurările de sănătate, pe agenda vizitei

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, începe marți o vizită oficială de trei zile în Israel, delegația fiind condusă de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, vizita fiind axată pe cooperarea în domeniul sănătății și digitalizării.

"Vizita se înscrie în demersurile României de extindere a cooperării internaționale și de preluare a bunelor practici relevante pentru dezvoltarea sistemului de sănătate, digitalizarea în sănătate și a asigurărilor de sănătate", a transmis Ministerul Sănătății.



Pe agendă se află discuții cu președintele Knessetului, Amir Ohana, și cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, precum și vizite în spitale de referință precum Hadassah Ein Kerem Hospital și Herzog Hospital.



Mai sunt programate întâlniri cu reprezentanți ai mediului privat din sănătate și ai asigurărilor de sănătate, printre care Meuhedet Health Services.