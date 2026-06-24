Nicușor Dan ar putea desemna astăzi noul premier

Președintele Nicușor Dan ar putea desemna azi noul premier, după consultările cu partidele politice!
Scenariul care se conturează este cel al unui Guvern minoritar în jurul Partidului Social Democrat, iar surse politice spun că Sorin Grindeanu va fi premier. Voturile ar putea veni inclusiv din partea PNL.
Președintele Nicușor Dan urmează să anunțe o nouă propunere de premier, după consultările desfășurate marți la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare. Potrivit unor surse politice, există șanse mari ca Sorin Grindeanu să fie desemnat premier din partea PSD, urmând ca partidele politice să intre într-o nouă etapă de negocieri pentru formarea guvernului.
Scenariul cel mai probabil: guvern minoritar construit în jurul PSD
Scenariul cel mai probabil vehiculat în prezent este cel al unui guvern minoritar construit în jurul Partidului Social Democrat, în condițiile în care o majoritate largă nu poate fi constituită în actuala configurație a Parlamentului. Semnale pozitive vin din partea UDMR, care ar putea vota un eventual guvern Grindeanu, dar și din partea PNL, deși liberalii ar urma să impună o serie de condiții politice. USR a anunțat însă ferm că nu va acorda votul de încredere niciunui guvern în care PSD este prezent.
Pe masă se află și o variantă alternativă, un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, cu mai multe nume vehiculate pentru funcția de premier, printre care ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare.
Joi, discuții în Parlament pentru constituirea majorității
Joi, începând cu ora 11:00, vor debuta în Parlament discuțiile pentru constituirea majorității necesare învestirii. Urmează prezentarea listei miniștrilor, a programului de guvernare și audierea parlamentară a candidaților, în condițiile în care România se află în continuare fără un buget deplin aprobat.