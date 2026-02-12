Nicuşor Dan, despre participarea la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace: ”Suntem încă în discuţii cu partea americană”-VIDEO

Preşedintele României, Nicuşor Dan a anunţat, joi, înainte de reuniunea informală a Consiliului European, că nu a luat încă o decizie în ceea ce privește la participarea la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace, din 19 februarie, de la Washington. Liderul de la Cotroceni a subliniat că ”probabil că săptămâna asta o să luăm decizia”.

„Un Consiliu European pe competitivitate care are mai multe componente. În primul rând, e o componentă internă, o componentă externă. Componenta internă, foarte importantă, de reglementare. De exemplu, o chestiune banală, recunoașterea diplomelor dintr-o țară europeană în alta, cum poate să facă diferența pentru o companie, pentru diferite reglementări pe care trebuie să le îndeplinească în diferite țări europene și cum facem să compatibilizăm.

Faptul că Europa este împărțită în diferite reglementări face ca marile companii să fie în SUA. De exemplu, pe telecomunicații avem trei, patru companii în SUA.

Din nou, cu puține nuanțe, oamenii sunt de acord că Europa trebuie să meargă să facă acorduri comerciale cu India, Mercosur.

O chestiune pe care o știți, este foarte discutată și importantă pentru România, este prețul energiei și dacă nu cumva trebuie să trecem la tranziția verde cât mai repede. Noi suntem printre țările care doresc ca acest proces să fie mai lent, astfel încât industriile care sunt mari consumatoare de energie să aibă timp.

Foarte important pentru noi, și pentru multă lume, prețul energiei, care este o diferență de competitivitate între Europa-SUA-China, și aici sunt cele două componente: rețelele care să poată permite o piață unică pentru energie, pentru că există discontinuități și diferențe de preț între țările europene, și, bineînțeles, taxele pe emisiile de carbon, care ridică prețul de energie.

Cam astea sunt punctele importante și decizia sau dorința tuturor ca procesul ăsta de simplificare să meargă cât mai repede cu putință”, a declarat președintele României, înainte de reuniunea informală a Consiliului European.

ÎNTREBĂRILE JURNALIȘTILOR:

Reporter: Ce pune România pe masă la acest Consiliu European? Cum comentați ideea unei Europe cu mai multe viteze?

Nicușor Dan: Nu trebuie să ne sperie asta. Europa cu mai multe viteze înseamnă reuniuni de țări care se coordonează ca să pună împreună o ideea pe masa consiliului. Nu trebuie să avem o îngrijorare Obiectivele noastre două mari: prețul energiei și foarte important când vom avea banii pe competitivitate în bugetul multianual împărțirea banilor să se facă și pe criterii geografice ca să nu adâncim decalajele.

Reporter: La ce vă referiți când spuneți această poziție geografică, puteți să dezvoltați?

Nicușor Dan: Un exemplu este programul Orizont Europa când România nu a luat niciun ban.

Reporter: Va fi R Moldova pe agenda discuțiilor?

Nicușor Dan: Nu. Probabil în martie o să fie discuția, azi va fi strict pe cele 27.

Reporter: Despre Europa cu două viteze, unde vedeți România?

Nicușor Dan: Nu există vreo intenție la nivel de reglementare în interiorul UE pentru regimuri diferite între țări. Există coordonări între țări, cum a fost ședința dinainte, în care țări mai interesate de prelungirea tranziției verzi s-au pus de acord.

Reporter: Veți participa pe 19 februarie la Washington, la Consiliul pentru Pace?

Nicușor Dan: Suntem încă în discuții cu partea americană și care e formatul discuției și cum poate participa România ca observator. În funcție de discuțiile cu partea americană, decidem dacă mergem sau nu. Probabil în această săptămână.

Reporter: Carta Consiliului e în analiză în România în acest moment avân în vedere suprapunerea Consiliului pentru Pace?

Nicușor Dan: Ăsta e motivul pentru care noi nu putem să fim decât observatori în acest moment