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Politica· 1 min citire
Documentul care demască manevrele pentru salvarea lui Fritz: Simina Tănăsescu a revenit din concediu pentru a se ocupa de dosar
Jurnalista Anca Alexandrescu
Publicat8 sept. 2026, 23:15
SursăRealitate Plus
Noi dezvăluiri zguduie cazul întâlnirii secrete dintre premierul demis Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. O serie de documente prezentate de jurnalista Anca Alexandrescu indică faptul că Tănăsescu se afla în concediu la începutul lunii august și s-ar fi întors special pentru a prelua dosarul privind integritatea liderului USR Dominic Fritz.
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