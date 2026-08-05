Petrișor Peiu (AUR) critică gestionarea crizei energetice: Proiectele de la Complexul Energetic Oltenia sunt blocate în birocrație și restricții legislative

Publicat 5 aug. 2026, 19:53 Sursă Realitatea.Net

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză autoritățile de lipsă de viziune și birocrație în gestionarea sistemului energetic național. Senatorul a atras atenția asupra blocajelor majore în privința noilor capacități de producție de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) și a explicat motivul real din spatele reducerii consumului industrial din timpul verii.

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