Rusia ar putea direcționa aproape jumătate din buget către război. Cheltuielile militare ar urma să crească drastic

Guvernul Rusiei intenționează să majoreze puternic cheltuielile militare pentru acest an, deși deficitul bugetar este în creștere. La începutul lunii iunie, acesta ajunsese la 6 trilioane de ruble, depășind deja nivelul înregistrat pe tot parcursul anului trecut.
Cheltuielile pentru război din bugetul pe 2026 ar putea fi cu 40% mai mari decât cele planificate inițial. Asta înseamnă o creștere de aproximativ 4 până la 5 trilioane de ruble, relatează Bloomberg, citând surse familiarizate cu discuțiile.
În legea bugetului, Rusia prevăzuse inițial 12,9 trilioane de ruble pentru „apărare națională”. Suma era puțin mai mică decât cea din anul precedent, când cheltuielile militare ajunseseră la 13,5 trilioane de ruble. În realitate, însă, bugetul militar pentru 2026 ar putea urca până la aproape 18 trilioane de ruble.
Această sumă ar reprezenta aproximativ 41% din totalul cheltuielilor bugetare planificate, estimate la 44 de trilioane de ruble.
Aproape jumătate din buget ar putea merge către armată și structurile de forță
Dacă se ia în calcul și rubrica „securitate națională”, suma totală devine și mai mare. Această categorie include bugetele Ministerului Afacerilor Interne, Gărzii Naționale Ruse, Comitetului de Anchetă și serviciilor speciale.
În acest scenariu, cheltuielile totale pentru armată și forțele de ordine ar putea ajunge la 21,8 trilioane de ruble. Practic, aproape jumătate din bugetul Rusiei ar putea merge către apărare, securitate și structurile de forță.
Guvernul pregătește tăieri din cheltuielile civile
Pentru a acoperi cheltuielile militare mai mari decât cele planificate, guvernul rus pregătește reduceri ale cheltuielilor civile. De asemenea, autoritățile intenționează să folosească rezervele acumulate, potrivit surselor citate de Bloomberg.
Aproximativ jumătate din suma suplimentară, adică 2 până la 3 trilioane de ruble, ar urma să fie obținută prin creșterea datoriei. Mai exact, guvernul ar urma să emită noi obligațiuni de stat.
Săptămâna trecută, Duma de Stat a adoptat o lege care permite Consiliului de Miniștri să depășească limita stabilită pentru cheltuieli și datorie publică în acest an, fără să modifice legea bugetului.
Absența Elvirei Nabiullina a alimentat zvonuri
Această decizie a fost precedată de dispariția din spațiul public a Elvirei Nabiullina, șefa Băncii Centrale a Rusiei. Ea a lipsit de la Forumul Economic de la Sankt Petersburg și de la ședințele cu Vladimir Putin, invocând motive de sănătate.
Banca Centrală, condusă de Nabiullina din 2013, este practic pusă în situația de a ajuta la acoperirea „gaurii” bugetare. Potrivit Bloomberg, mecanismul funcționează prin operațiuni repo cu băncile.
Băncile cumpără obligațiuni federale, cunoscute ca OFZ, apoi le folosesc drept garanție pentru a obține credite de la Banca Centrală. Cu banii primiți, cumpără din nou obligațiuni. În final, o parte din datoria publică a Rusiei ajunge să rămână în bilanțul Băncii Centrale.
Volumul acestor operațiuni a ajuns la 4,6 trilioane de ruble.
Oficialii ar fi avertizat că bugetul nu mai poate susține ritmul cheltuielilor
Absența Elvirei Nabiullina a dus la apariția unor zvonuri potrivit cărora aceasta și-ar fi cerut demisia. Potrivit acestor informații, ea ar fi transmis că nu este pregătită să lucreze în condițiile unei economii de mobilizare, cu granițe închise și cu presiuni tot mai mari asupra sistemului financiar.
Bloomberg scrie că oficiali de rang înalt din Banca Centrală și Ministerul Finanțelor l-au avertizat anterior pe Vladimir Putin că majorarea continuă a cheltuielilor pentru război devine greu de susținut pentru buget și pentru economie.
Aceștia ar fi cerut o temperare a cheltuielilor militare. Potrivit surselor agenției, Putin ar fi susținut însă poziția Ministerului Apărării, care a insistat nu doar pentru menținerea finanțării, ci și pentru creșterea acesteia.
Cheltuielile de război au crescut puternic față de anii trecuți
La sfârșitul primului trimestru, cheltuielile bugetului federal pentru război au ajuns la 5,908 trilioane de ruble. Calculul a fost făcut de Yanis Kluge, cercetător la Institutul german pentru Probleme de Securitate Internațională, pe baza datelor publicate de Ministerul Finanțelor.
Față de aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile pentru armată și producția de armament au crescut cu 29,9%. Comparativ cu perioada ianuarie-martie 2024, creșterea este de 68,7%.
Față de 2023, cheltuielile sunt mai mari cu 129%, iar comparativ cu primul trimestru al anului 2022, acestea au crescut de 4,6 ori.
Ca urmare, pentru prima dată de la începutul conflictului, cheltuielile militare au ajuns să reprezinte 46% din buget. Raportat la veniturile trezoreriei, ponderea este și mai mare, de 65%.