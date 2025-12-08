Politica· 2 min citire

Sfidare totală sau strategie? Premierul Bolojan a ignorat moțiunea de cenzură, iar George Simion a făcut show în Parlament: „Pasăm mingea la PSD”

Sfidare totală sau strategie? Premierul Bolojan a ignorat moțiunea de cenzură, iar George Simion a făcut show în Parlament: „Pasăm mingea la PSD”

Sfidare totală sau strategie? Premierul Bolojan a ignorat moțiunea de cenzură, iar George Simion a făcut show în Parlament: „Pasăm mingea la PSD”

Realitatea de Prahova
Scris de Realitatea de Prahova Publicat: 8 dec. 2025, 20:31

Premierul Ilie Bolojan a ales să nu se prezinte luni în fața parlamentarilor pentru citirea moțiunii de cenzură

Premierul Ilie Bolojan a ales să nu se prezinte luni în fața parlamentarilor pentru citirea moțiunii de cenzură depuse împotriva cabinetului său, gest care a înfuriat opoziția. În ciuda scaunului gol lăsat de șeful Executivului, documentul a fost citit în plen, dând startul oficial procedurii care ar putea duce la căderea Guvernului. Numărătoarea inversă a început, iar votul decisiv a fost programat pentru săptămâna viitoare, pe 15 decembrie.

Liderul AUR, George Simion, a profitat de absența premierului pentru a pune în scenă un moment inedit. Acesta a criticat dur atitudinea lui Bolojan, numind-o o sfidare la adresa românilor, și a acuzat Guvernul că a tratat Sănătatea ca pe un „experiment contabil”, tăind banii de la spitale. La finalul discursului, Simion a scos o minge pe care scria „MOȚIUNE 2025” și a aruncat-o simbolic către băncile parlamentarilor PSD, transmițând mesajul că decizia finală este acum în terenul social-democraților.

În culise, jocurile politice sunt deja în toi. Membrii opoziției susțin că poartă negocieri intense atât cu parlamentari din PSD, cât și din PNL, pentru a strânge voturile necesare demiterii Guvernului. Cei de la AUR au pus însă o condiție clară pentru viitor: orice nouă formulă de guvernare trebuie să excludă USR, luând în calcul fie o coaliție largă, fie un guvern de uniune națională.

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