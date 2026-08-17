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Politica· 2 min citire
Simina Tănăsescu nu mai este judecător raportor pe Legea integrității (surse)
Simina Tănăsescu
Publicat17 aug. 2026, 14:05
Sursărealitatea.net
Curtea Constituțională discută luni sesizările pe Legea integrității depuse de președintele Nicușor Dan și parlamentari de la USR și PNL pentru care Simina Tănăsescu era judecător raportor.
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