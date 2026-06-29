Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu acuză PNL pentru criza politică: „Blocajul nu e la PSD. Bolojan nu a fost de acord”

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iun. 2026, 17:39

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că partidul său a acceptat încă de la discuțiile de la Cotroceni varianta unei guvernări formate din PSD, PNL și UDMR, însă blocajul actual în formarea Executivului nu ar aparține social-democraților, ci liderului PNL, Ilie Bolojan.

Declarațiile vin în contextul în care și UDMR, prin Kelemen Hunor, a susținut public această formulă de guvernare, considerată o posibilă soluție de compromis pentru ieșirea din criza politică.

Grindeanu a afirmat tranșant că PSD nu și-a schimbat poziția și că a fost de acord cu această variantă încă de la începutul negocierilor. În opinia sa, problema ar fi apărut în momentul în care Ilie Bolojan nu ar fi acceptat soluția propusă.

Liderul social-democrat a subliniat că formațiunea pe care o conduce își menține deschiderea pentru participarea la guvernare și că nu a existat nicio schimbare de poziție în timpul discuțiilor politice.

În ceea ce privește configurația parlamentară, Grindeanu a arătat că nicio formațiune nu dispune singură de majoritate, ceea ce face necesară o înțelegere între mai multe partide pentru formarea unui Guvern funcțional.

El a respins indirect scenariul alegerilor anticipate, sugerând că orice astfel de variantă ar complica și mai mult procesul de formare a unei majorități stabile, în condițiile în care partidele au poziții divergente privind posibilele alianțe.

În același timp, liderul PSD a făcut referire la decizia de schimbare a fostului premier Ilie Bolojan, susținând că aceasta a fost justificată de direcția în care evolua guvernarea la acel moment.

Grindeanu a încheiat prin a sublinia că situația politică actuală rămâne dificil de deblocat, dar că prioritatea principală ar trebui să fie găsirea rapidă a unei formule de guvernare stabile.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

sorin grindeanuguvernarePSDilie bolojanPNL

Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe