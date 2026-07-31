Ștefan Geamănu (AUR): „Un nou eșec al Oanei Țoiu – românii din Franța abandonați de propriul minister de externe în fața incendiilor de vegetație!”

Senatorul AUR pentru Diaspora, Ștefan Geamănu, o acuză pe ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, de gestionarea defectuoasă a situației românilor afectați de incendiile de vegetație din Franța. Reacția vine după dezvăluirile apărute în mass-media, potrivit cărora mai mulți cetățeni români au reclamat că au fost lăsați fără sprijin, iar Ambasada României ar fi intervenit abia după apariția informațiilor în presă.
”Faptul că Ambasada României în Franța a început să intervină în sprijinul românilor afectați de incendii abia după dezvăluirile din presă ridică o întrebare simplă: de ce a fost nevoie de presiunea publică pentru ca statul român să își facă datoria?
Este inadmisibil ca români aflați într-o situație de pericol să acuze că au fost abandonați de propriul stat, iar autoritățile să înceapă să se mobilizeze abia după ce cazul ajunge în mass-media. Vorbim despre un nou eșec grav al Ministerului Afacerilor Externe sub coordonarea doamnei Oana Țoiu.
În ultimele luni, AUR a atras în repetate rânduri atenția asupra modului în care Ministerul Afacerilor Externe, condus de Oana Țoiu, a gestionat situațiile de criză în care au fost implicați cetățeni români. Am vorbit despre reacții întârziate, lipsă de coordonare și o comunicare care, de prea multe ori, a încercat să ascundă problemele în loc să le rezolve.
În cazul românilor din Franța, afectați de incendiile din ultimele zile, avem încă un exemplu în care autoritățile au început să acționeze doar după ce situația a devenit critică și nu mai putea fi ignorată. Un stat funcțional nu trebuie să își protejeze cetățenii doar atunci când apare un articol de presă sau când scandalul ajunge pe agenda publică.
Ministerul Afacerilor Externe are obligația de a interveni din primul moment în care cetățenii români aflați în dificultate solicită sprijin, indiferent dacă vorbim despre incendii, conflicte armate, dezastre naturale sau alte situații de urgență. Asistența consulară nu este un favor și nici o acțiune de imagine. Este o obligație legală și morală a statului român.
Doamna Oana Țoiu pare complet ruptă de realitatea românilor din afara granițelor. Pentru milioane de români din diaspora, Ministerul Afacerilor Externe nu este o platformă de imagine și nici un loc pentru declarații de presă. Este instituția la care trebuie să poată apela atunci când viața, siguranța sau bunurile lor sunt puse în pericol.
Ca parlamentar AUR de diaspora, primesc constant mesaje de la oameni care reclamă aceeași problemă: sentimentul că statul român îi caută doar când au loc alegeri sau când trebuie să plătească taxe, dar îi uită atunci când au nevoie de sprijin real.
Ministerul Afacerilor Externe trebuie să explice public când a fost informat despre situația românilor afectați de incendiile din Franța, ce măsuri concrete au fost dispuse înainte ca presa să relateze cazul și de ce cetățenii români au ajuns să afirme că au fost lăsați fără sprijin.
Un ministru de Externe este evaluat după modul în care își protejează cetățenii, nu după numărul declarațiilor de presă. Românii din afara granițelor nu trebuie să depindă de presiunea mass-media pentru a beneficia de protecția propriului stat. Acesta este standardul pe care îl așteptăm de la orice Guvern responsabil”, a declarat senatorul AUR pentru Diaspora, Ștefan Geamănu.
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