SUA, bază militară permanentă în Polonia? Ana Maria Păcuraru explică miza pentru România

Publicat 11 nov. 2026, 08:23 Sursă realitatea.net

Statele Unite au dat undă verde pentru construirea unei baze militare permanente în Polonia. Totul după o discuție între ministrul polonez al Apărării și șeful Pentagonului, Pete Hegseth. Totuși, decizia finală îi aparține președintelui Donald Trump. Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru, explică miza discuțiilor.

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