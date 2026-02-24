Câți bani primești dacă donezi sânge în 2026. Statul te plătește și oferă o serie de beneficii
Donare sânge - recompense
Nevoia de sânge rămâne uriașă în România, iar autoritățile încearcă să atragă cât mai mulți donatori prin beneficii financiare și facilități.
În prezent, doar 1,7% dintre români donează sânge, un procent mult sub media europeană.
Unii donează o singură dată, alții au transformat gestul într-un obicei, însă acolo unde nu există dorință, nici beneficiile nu pot compensa lipsa de implicare.
Ce primești dacă donezi sânge în 2026
Conform H.G. 1364/2006, orice persoană care donează sânge primește:
- un card în valoare de 280 de lei, acordat după fiecare donare
- o zi liberă de la muncă sau de la școală
- reducere la transportul în comun pentru ziua respectivă
Pe lângă aceste beneficii, medicii subliniază că donarea regulată poate avea efecte pozitive asupra sănătății, inclusiv o accelerare a metabolismului, ceea ce poate contribui la scăderea în greutate.
Cum decurge procesul de donare
Un donator trebuie să parcurgă câțiva pași obligatorii:
- Prezentarea la fișier cu actul de identitate și completarea formularului de autoexcludere, care trebuie completat sincer și responsabil.
- Controlul biologic predonare, ce include determinarea grupei sanguine, a hemoglobinei și, la nevoie, a glicemiei.
- Consultația medicală, unde medicul analizează chestionarul, rezultatele analizelor și efectuează examenul clinic (tensiune, puls, greutate, evaluare generală). În urma consultației, donatorul poate fi admis, amânat temporar sau respins definitiv.
- Donarea propriu-zisă, realizată în sala de recoltare.
- Eliberarea beneficiilor, adică bonurile valorice, adeverința pentru ziua liberă și documentele pentru reducerea la transport.
Tipurile de donare existente
- Donare autologă – sângele este recoltat de la o persoană pentru a fi folosit ulterior exclusiv pentru acea persoană, de obicei înaintea unei intervenții chirurgicale programate.
- Donare alogenă – sângele este donat voluntar pentru a fi folosit în terapia transfuzională a pacienților.
Criterii pentru a putea dona sânge
Pentru a fi eligibil, un donator trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- vârsta între 18 și 60 de ani
- greutate de peste 50 kg
- puls regulat, între 60 și 100 bătăi/minut
- tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
- să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni
- femeile să nu fie însărcinate, în lăuzie, în perioada menstruală sau în primele 5 zile după aceasta
- să nu fi consumat alcool cu cel puțin 72 de ore înainte
- să nu fie sub tratament pentru: hipertensiune, boli cardiace, renale, psihice, hepatice sau endocrine
Boli care interzic donarea de sânge
Persoanele care au sau au avut următoarele afecțiuni nu pot dona:
- hepatită (orice tip)
- TBC
- sifilis
- malarie
- epilepsie și alte boli neurologice
- boli psihice
- bruceloză
- ulcer
- diabet zaharat
- boli de inimă
- boli de piele (psoriazis, vitiligo)
- miopie severă (peste -6 dioptrii)
- cancer
Criterii de excludere temporara:
- boli infecţioase (gripă , infectii bacteriene);
- anemie; examinare endoscopică, transfuzii, intervenţii chirurgicale, tatuaje, contact apropiat cu - - - persoane cu hepatită, HIV;
- vaccinări; sarcină, alăptare; tratamente dentare;
- consum de alcool în ultimele 48 de ore;
- consum de medicamente.
Codul Penal urmează să fie schimbat după valul de agresiuni din spitale. Cum vor fi puși la punct cei care atacă medicii
Citește și:
- 14:55 - Cele mai sățioase alimente. Țin de foame și sunt prietenoase cu silueta. Care este recomandarea Mihaelei Bilic?
- 09:34 - Alertă alimentară în UE: Zeci de tone de carne de vită din Brazilia, contaminate cu hormon interzis, au ajuns pe piață
- 19:04 - Ministrul Sănătății anunță controale fără precedent
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News