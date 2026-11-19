Publicat 19 nov. 2026, 13:59 Sursă Știri de Cluj

Bacteriea Klebsiella pneumoniae se răspândește accelerat în spitalele din Europa, provocând infecții greu de tratat. Potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), unele tulpini nu mai răspund la antibiotice.

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