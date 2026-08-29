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Sanatate· 1 min citire
Schimbări de la 1 septembrie: Cartea de identitate electronică va ține loc și de card de Sănătate
Cardul de sănătate
Publicat29 aug. 2026, 09:22
Sursărealitatea.net
Noile cărți electronice de identitate vor putea înlocui, de la 1 septembrie, cardurile de Sănătate, transmite TVR Info.
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