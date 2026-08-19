Spitalul Județean de Urgență din Ploiești a rămas fără medic neurolog de gardă. Pacienții cu AVC sunt trimiși cu ambulanța în alt județ

Unul dintre cele mai mari spitale de urgență din Prahova se confruntă cu o lipsă acută de medici neurologi, iar problema afectează direct pacienții care ajung la spital cu accidente vasculare cerebrale sau alte urgențe neurologice. Spitalul Județean de Urgență din Ploiești, aflat la aproximativ 70 de kilometri de București, este singurul spital de urgență dintr-un județ cu aproape 750.000 de locuitori, însă nu mai are de câțiva ani medici neurologi care să poată asigura gărzile.

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