Accident grav la ieșirea din Ploiești: o tânără de 19 ani a murit, altă femeie a fost transportată la spital

Un accident rutier grav s-a produs marți dimineață la ieșirea din Ploiești spre Blejoi, pe strada Buda, potrivit informațiilor transmise de ISU Prahova.

La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Ploiești, cu o autospecială de stingere, două autospeciale de descarcerare (una grea), o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, un echipaj SMURD de prim ajutor și o ambulanță cu medic de la Serviciul de Ambulanță Județean Prahova.

O tânără de 19 ani a murit într-un accident devastator la ieșirea din Ploiești

În accident au fost implicate două autoturisme și o remorcă parcată. Impactul a fost puternic, iar două persoane au rămas încarcerate, una dintre ele fiind găsită în stare de inconștiență. Pompierii au intervenit pentru extragerea victimelor dintre fiarele contorsionate. O femeie de 37 de ani, conștientă, dar cu multiple traumatisme, a fost scoasă din autoturism și transportată la spital de echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă.

Din păcate, cea de-a doua victimă, o tânără de 19 ani, a fost extrasă în stare de inconștiență, cu leziuni incompatibile cu viața. Decesul a fost declarat la locul accidentului. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.