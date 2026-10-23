Accident rutier pe strada General Vasile Milea din Ploiești. O femeie de 54 de ani a fost rănită

Vineri, 23 octombrie 2026, o femeie de 54 de ani a fost rănită după ce a fost acroșată de un autoturism pe strada General Vasile Milea din Ploiești. Conducătorul auto și pietonul au fost testați cu etilotestul, rezultatele fiind negative.
Conform primelor cercetări ale Poliției Municipiului Ploiești, un bărbat de 46 de ani conducea un autoturism pe strada General Vasile Milea, în direcția străzii Gheorghe Doja spre Bulevardul Republicii. În apropierea intersecției cu strada Emile Zola, șoferul ar fi acroșat o femeie de 54 de ani care se angajase în traversarea părții carosabile.
Femeia a fost rănită în urma impactului și transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. Polițiștii au testat cu aparatul etilotest atât conducătorul auto, cât și pietonul, ambele rezultate fiind negative.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.
Recomandări ale poliției pentru participanții la trafic
Polițiștii le recomandă pietonilor să traverseze strada doar prin locurile special amenajate și semnalizate, după ce se asigură temeinic că pot face acest lucru în siguranță.
Conducătorii auto sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și de trafic și să acorde o atenție deosebită pietonilor, în special în apropierea intersecțiilor și a zonelor intens circulate.