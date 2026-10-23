Accident rutier pe strada General Vasile Milea din Ploiești. O femeie de 54 de ani a fost rănită

Publicat 23 oct. 2026, 15:40 Sursă Telegrama

Vineri, 23 octombrie 2026, o femeie de 54 de ani a fost rănită după ce a fost acroșată de un autoturism pe strada General Vasile Milea din Ploiești. Conducătorul auto și pietonul au fost testați cu etilotestul, rezultatele fiind negative.

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