Accident șocant în Iași: Un TIR a intrat pe contrasens și a spulberat două mașini. Momentul, surprins pe camere

Un TIR a intrat pe contrasens și a spulberat două mașini

Un grav accident rutier a avut loc în noaptea trecută în județul Iași, după ce un camion scăpat de sub control a lovit violent două autoturisme care circulau regulamentar. Impactul s-a produs în zona localității Moțca și a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Potrivit primelor informații furnizate de polițiști, șoferul camionului, un bărbat în vârstă de 44 de ani, ar fi pierdut controlul volanului din cauza carosabilului acoperit cu un strat subțire de zăpadă. Vehiculul a derapat, a pătruns pe contrasens și a lovit, pe rând, cele două mașini care veneau din sens opus.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată momentul în care TIR-ul lovește frontal primul autoturism, după care se izbește violent și de al doilea, provocând pagube majore.

În urma accidentului, trei persoane au fost rănite și au fost transportate de urgență la spitalul din Pașcani, unde au primit îngrijiri medicale pentru traumatisme. Șoferul camionului a refuzat transportul la unitatea medicală.

Reprezentanții Poliția Română au precizat că niciunul dintre cei trei conducători auto implicați în accident nu consumase alcool la momentul producerii evenimentului.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Autoritățile le reamintesc șoferilor să circule cu prudență sporită pe timp de iarnă, mai ales în condiții de carosabil alunecos, pentru a evita tragedii similare.