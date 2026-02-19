Acoperiș prăbușit sub greutatea zăpezii: o persoană, salvată de pompieri de sub dărâmături
Acoperiș prăbușit sub greutatea zăpezii: o persoană, salvată de pompieri de sub dărâmături
Intervenție contra-cronometru în Ploiești
Momente de panică, joi dimineață, pe strada Mărășești din Ploiești, unde acoperișul unei anexe s-a prăbușit din cauza greutății zăpezii, surprinzând o persoană sub elementele de construcție.
Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, la fața locului au intervenit de urgență pompierii de la ISU Prahova. Când au ajuns, salvatorii au constatat că victima era prinsă sub resturile prăbușite.
Aceștia au îndepărtat rapid materialele căzute și au reușit să o extragă în siguranță, folosind echipamentele de descarcerare. Pentru gestionarea intervenției au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, un echipaj SMURD de prim ajutor și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Prahova. Persoana a fost scoasă conștientă, evaluată medical la fața locului și transportată ulterior la Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Intervenția s-a desfășurat fără alte incidente.
