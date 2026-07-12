Advertising
Social· 2 min citire
Alertă MAE pentru două dintre cele mai populare destinații de vacanță ale românilor. Risc ridicat de incendii în Sardinia și Sicilia
Sicilia/ Profimedia
Publicat12 iul. 2026, 15:32
Actualizat12 iul. 2026, 15:33
SursăRealitatea.Net
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau intenționează să își petreacă vacanța în Sardinia și Sicilia, două dintre cele mai căutate destinații turistice din Italia. Autoritățile italiene au instituit cod portocaliu de incendii de vegetație în Sardinia și cod galben în Sicilia, din cauza riscului ridicat de izbucnire și extindere a incendiilor.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:58Escaladare în Orientul Mijlociu. Explozii la Doha și alerte în Bahrain și EAU după atacurile Iranului
- 12:55Avertisment DNSC pentru turiști: Cum recunoști ofertele false de cazare și cum eviți fraudele la rezervările online
- 12:09Criză alimentară la orizont. Cum ne va afecta „Super El Niño” în următorii ani
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News