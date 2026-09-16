Anca Alexandrescu, față în față cu românii, la Palatul Cotroceni: Românii s‑au săturat de discuțiile politice, s-au săturat de "vrăjeală" - LIVE TEXT

Jurnalista Anca Alexandrescu este din nou în rândul românilor oprimați, la Palatul Cotroceni, în cadrul proiectului Caravana România Suverană. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a dezvăluit jocurile care se fac pentru manipularea nemulțumirilor întemeiate ale oamenilor de rând, loviți de măsurile de austeritate impuse de premierul demis Ilie Bolojan.
Anca Alexandrescu: Sunt prea multe întrebări care nu au răspunsuri și care ar trebui să vină de aici, de la Palatul Cotroceni
"Am anunțat încă de ieri că am de gând să vin în fața Palatului Cotroceni, pentru că știam că astăzi nu vor fi consultări, că se amână consultările. Între timp, iată, oierii au fost chemați aici, la Palatul Cotroceni, și sunt înăuntru la discuții. Mă bucur că suntem aici și îi așteptăm să iasă, să vedem ce au rezolvat, însă am ales această locație pentru că, cel puțin eu și foarte mulți alți români, considerăm că de fapt problema României doar aici poate fi rezolvată.
Fie că se va desemna un premier și vom avea un guvern plin, fie că cel care locuiește aici, la Palatul Cotroceni, va dizolva Parlamentul și va decide organizarea de alegeri anticipate. Sunt prea multe întrebări care nu au răspunsuri și care ar trebui să vină de aici, de la Palatul Cotroceni. În legătură cu anularea alegerilor, raportul care nu mai vine de atâta timp… mai e foarte puțin până se împlinesc cei doi ani. Nu s‑a întâmplat absolut nimic nici după povestea cu drona de la Constanța; au trecut zece zile și încă numărăm zilele care trec.
Stăm de aproape 150 de zile fără un guvern plin, cu un guvern ciuntit, o țară care este în haos, o țară care este pe marginea prăpastiei — un centimetru ne mai lipsește ca să cădem în prăpastie”, a afirmat Anca Alexandrescu.
Anca Alexandrescu: Acel protest a fost deturnat și vreau să spun încă o dată că niciodată nu voi fi de acord cu violența, cu huliganismul
„Am venit aici alături de invitații mei, în speranța că astăzi și mâine românii vor primi răspunsuri la întrebările lor, dar și soluții. Pentru că românii s‑au săturat de discuțiile politice, dacă îmi permiteți să vorbesc așa mai ca pe stradă, s‑au săturat de «vrăjeala» și lozincile pe care le servesc toți politicienii, fără excepție.
Din păcate, ieri, un protest legitim, pașnic, al unor oameni care de peste trei ani de zile urlă despre ceea ce trăiesc… Ați auzit și aseară, în platou, la mine în emisiune, ce pățesc din cauza statului român, cum sunt îngenuncheați de statul român, cum statul român se duce la Bruxelles și luptă chiar împotriva cetățenilor români.
Astăzi suntem aici. Acel protest a fost deturnat și vreau să spun încă o dată că niciodată nu voi fi de acord cu violența, cu huliganismul și cu loviturile de stat. Rămân constant pe aceeași linie și, indiferent cine face aceste lucruri, le voi condamna, ca să fie foarte clar. Sursa tensiunilor este aici, unde ne aflăm noi. Pentru că dacă lucrurile care ar fi trebuit rezolvate și lămurite s‑ar fi rezolvat până acum, românii și‑ar fi văzut de viața lor. Dar ei nu‑și mai pot vedea de viața lor, pentru că trăiesc din ce în ce mai rău, oamenii sunt din ce în ce mai săraci, sunt opresați de un stat care în permanență luptă împotriva lor, în loc să fie în spatele lor, să‑i susțină," a mai precizat realizatoarea emisiunilor Culisele Statului Paralel și Caravana România Suverană.
Anca Alexandrescu: Am spus că se va încerca anihilarea valului suveranist, că se vor încerca tot felul de provocări
„Eu am spus de la sfârșitul lunii iunie, după acea emisiune cu Călin Georgescu, că am informații și că știu sigur că se va încerca anihilarea valului suveranist, că se vor încerca tot felul de provocări ca să li se pună în spate astfel de violențe și acte de huliganism, pentru a justifica așa‑zisa etichetă extremistă care se pune celor de la AUR în mod nedrept și celor din zona suveranistă. Faptul că unii dintre ei au niște excese nu poate să ducă la generalizarea acestor etichete.
Dar credeți că, de fapt, diversiunea de ieri de la protest a avut ca rol, ca scop, să se muleze pe ceea ce face clasa politică astăzi? Să le ridice mingea la fileu, să spună în continuare, și mai avid, că iată ce fac extremiștii, iată că sunt huligani! În realitate, eu am văzut acolo foarte mulți români care nu mai pot să trăiască, cărora le‑a ajuns cuțitul la os, oameni care nu au nicio legătură cu violența, cu huliganismul, care au venit să‑și strige durerea. Nu mai știu încotro să o apuce. I‑ați văzut și pe ciobani aseară? Au spus efectiv: «Dom’le, nu mai avem din ce să trăim.» Au spus clar: «Ne omoară oile, nu ne dau voie să cumpărăm alte oi, nu ne dau voie să mergem la piață, la mamă și așa mai departe.»
Adică sunt niște excese pe care statul român, prin reprezentanții lui vremelnici, le aplică cetățenilor români în mod nedrept și abuziv,” a afirmat Anca Alexandrescu.