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Social· 1 min citire
Anul școlar vine cu o notă de plată împovărătoare. Cât costă rechizitele de bază
Rechizitele costă câteva sute de lei
Publicat1 sept. 2026, 08:03
SursăRealitatea PLUS
Școala începe cu un cost tot mai mare pentru părinți. Rechizitele s-au scumpit, iar pentru a echipa un copil cu tot ce are nevoie pentru noul an școlar, nota de plată este semificativ mai mare comparativ cu anul trecut. De la ghiozdan și caiete până la penar și instrumente de scris, pregătirea pentru școală pune tot mai multă presiune pe bugetul familiei.
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