Avarie majoră la CET Sud, în plină perioadă de sărbători. Mii de bucureșteni, fără apă caldă și căldură

Mii de bucureșteni, fără apă caldă și căldură

O avarie apărută sâmbătă dimineață la CET Sud a lăsat sute de blocuri din București fără apă caldă și căldură, chiar în a treia zi de Crăciun. Problemele afectează locuitorii din sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale Capitalei.

Compania Termoenergetica a anunțat că defecțiunea s-a produs la CET Sud, centrală aflată în administrarea ELCEN, companie din subordinea Ministerului Energiei.

Potrivit reprezentanților societății, două Cazane de Apă Fierbinte nu au funcționat la parametri normali, ceea ce a dus la reducerea temporară a producției de energie termică.

Intervențiile tehnice au fost demarate imediat, iar unul dintre cazane a fost repus în funcțiune în jurul orei 16:00. Cel de-al doilea cazan urmează să fie pornit până la ora 18:00, urmând ca ambele instalații să revină treptat la capacitate normală.

Reprezentanții Termoenergetica avertizează însă că este nevoie de timp pentru stabilizarea sistemului. „Sunt necesare aproximativ 24 de ore pentru echilibrarea rețelei, astfel încât apa caldă și căldura să ajungă complet în locuințe”, a transmis compania.

Autoritățile le recomandă bucureștenilor afectați să urmărească informările oficiale privind reluarea furnizării în parametri normali.