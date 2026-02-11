Bărbat aflat în penitenciar, acuzat că a instigat intimidarea martorilor într-un dosar de agresiune sexuală. Percheziții în Prahova
Polițiștii și procurorii din Prahova au efectuat miercuri șapte percheziții în Ploiești
Polițiștii și procurorii din Prahova au efectuat miercuri șapte percheziții în Ploiești și într-o comună limitrofă, într-un dosar privind influențarea declarațiilor unor martori și victime. Ancheta vizează mai multe persoane care ar fi acționat la instigarea unui bărbat aflat în Penitenciarul Brăila, condamnat pentru viol și șantaj.
Poliția Prahova a anunțat că, în dimineața zilei de 11 februarie, au fost puse în executare șapte mandate de percheziție domiciliară, emise de Judecătoria Ploiești. Acțiunea a avut loc în municipiul Ploiești și într-o comună din apropiere, în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunile de influențare a declarațiilor, în formă continuată, precum și conducerea unui vehicul fără permis, tot în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, în luna ianuarie 2026, mai multe persoane cercetate ar fi exercitat presiuni psihice și acte de intimidare asupra unor minori, persoane vătămate și martori într-un dosar penal anterior, cu scopul de a-i determina să își modifice declarațiile.
Instigare din penitenciar
IPJ Prahova precizează că aceste acțiuni ar fi fost comise la instigarea unui bărbat aflat în stare de detenție, cercetat într-o cauză separată privind infracțiuni grave contra libertății și integrității sexuale a unui minor, precum și infracțiuni de șantaj. Dosarul se află pe rolul Judecătoriei Ploiești.
Conform informațiilor publicate de observatorulph.ro, bărbatul se află în Penitenciarul Brăila, unde execută o pedeapsă pentru viol, și ar fi încercat să scape de o nouă acuzație similară prin intimidarea martorilor.
Conducere fără permis și uzurpare de calități oficiale
Ancheta a mai stabilit că, între decembrie 2025 și ianuarie 2026, una dintre persoanele cercetate ar fi condus un autoturism în Ploiești și într-o localitate limitrofă fără a deține permis de conducere. În anumite situații, aceasta ar fi pretins în mod fals că este polițist, pentru a facilita activitățile ilegale.
În urma perchezițiilor, persoanele vizate au fost duse la sediul Poliției Municipiului Ploiești pentru audieri și pentru administrarea probatoriului.
