Social· 1 min citire

Bătaie și gaze lacrimogene într-un club din Ploiești, după o dispută pe nota de plată

4 feb. 2026, 08:49
Actualizat: 4 feb. 2026, 08:49
Bătaie și gaze lacrimogene într-un club din Ploiești, după o dispută pe nota de plată

Bătaie și gaze lacrimogene într-un club din Ploiești, după o dispută pe nota de plată

Articol scris de Realitatea de Prahova

A fost scandal de proporții într-un club din Ploiești

A fost scandal de proporții într-un club din Ploiești. Nemulțumiți de nota de plată, doi bărbați s-au luat la ceartă cu una dintre chelnerițe. Conflictul a escaladat rapid, femeia a apăsat butonul de panică, iar o echipă de poliție a ajuns de urgență.

Agenții au fost nevoiți să folosească spray lacrimogen pentru a calma spiritele. Conflictul s-a încheiat la secția poliție, unde au deschis un dosar penal pe numele celor doi indivizi. Inclusiv chelnerița a fost amendată pentru că le-a vândut alcool deși erau băuți.

Citește și:

Mai multe articole despre

club, Prahova, scandal

Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News

Mai multe știri din Social