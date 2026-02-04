Social· 1 min citire
Bătaie și gaze lacrimogene într-un club din Ploiești, după o dispută pe nota de plată
4 feb. 2026, 08:49
Actualizat: 4 feb. 2026, 08:49
Articol scris de Scris de Realitatea de Prahova
A fost scandal de proporții într-un club din Ploiești
A fost scandal de proporții într-un club din Ploiești. Nemulțumiți de nota de plată, doi bărbați s-au luat la ceartă cu una dintre chelnerițe. Conflictul a escaladat rapid, femeia a apăsat butonul de panică, iar o echipă de poliție a ajuns de urgență.
Agenții au fost nevoiți să folosească spray lacrimogen pentru a calma spiritele. Conflictul s-a încheiat la secția poliție, unde au deschis un dosar penal pe numele celor doi indivizi. Inclusiv chelnerița a fost amendată pentru că le-a vândut alcool deși erau băuți.
