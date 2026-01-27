Bătaie violentă între adolescenți, în Bistrița-Năsăud. Elev de 14 ani, internat după ce a fost atacat de un coleg

Elev de 14 ani, internat după ce a fost atacat de un coleg

Un incident grav a avut loc în județul Bistrița-Năsăud, unde un elev de 14 ani a ajuns la spital după ce ar fi fost agresat de un coleg mai mare. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal și desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Totul s-a petrecut vineri seara, la finalul cursurilor. După ce elevii au coborât din microbuzul școlar, iar șoferul a plecat, un adolescent de 15 ani l-ar fi atacat pe colegul său, declanșând o scenă de o violență extremă. Surse apropiate anchetei spun că neînțelegerea dintre cei doi ar fi pornit de la o fată.

Imaginile surprinse de martori arată cum victima este pusă la pământ, în timp ce agresorul continuă să o lovească cu brutalitate, inclusiv cu picioarele.

Rănit grav, băiatul a reușit să ajungă acasă cu ajutorul altor elevi. Părinții au sunat imediat la 112, iar copilul a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au constatat mai multe contuzii.

După ce a primit îngrijiri medicale, acesta a fost externat, însă a revenit a doua zi din cauza durerilor puternice de cap. De această dată, medicii au decis internarea lui pentru investigații suplimentare.

Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe. De asemenea, cazul a intrat și în atenția reprezentanților Protecției Copilului, care au demarat propria anchetă.