Călin Georgescu rămâne în arest preventiv după decizia Curții de Apel București

Publicat 23 oct. 2026, 16:33 Sursă mediafax

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a rămas în arest preventiv după ce Curtea de Apel București a soluționat cauza prin complet de divergență, respingând contestația procurorilor DIICOT.

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