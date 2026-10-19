Când se încălzesc caloriferele în Ploiești. Termo Ploiești anunță reluarea furnizării căldurii
Calorifele calde
Termo Ploiești a reluat producția agentului termic. Caloriferele încep să se încălzească luni seară, iar furnizarea optimă este estimată până marți, 20 octombrie.
Ploieștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare vor începe să aibă calorifere calde începând de luni seară, 19 octombrie. Termo Ploiești a reluat producția agentului termic destinat încălzirii, iar distribuirea căldurii se face treptat, în funcție de funcționarea instalațiilor și de alimentarea rețelei. Potrivit conducerii companiei, furnizarea ar urma să ajungă la parametri optimi în toate cartierele până marți seară, 20 octombrie.
Scăderea temperaturilor din ultimele zile a amplificat nemulțumirile locuitorilor care așteaptă pornirea încălzirii în apartamente. În acest context, conducerea Termo Ploiești a venit cu precizări privind stadiul operațiunilor și momentul în care caloriferele ar trebui să înceapă să se încălzească.
Directorul companiei, Bogdan Becheanu, a confirmat că producția agentului termic pentru sistemul centralizat a fost reluată.
„Spre seară caloriferele vor începe să se încălzească”, a declarat acesta, potrivit informațiilor publicate de presa locală.
Căldura ajunge treptat în apartamentele din Ploiești
Pornirea sistemului de termoficare nu se poate realiza simultan în toate zonele municipiului. Rețeaua trebuie alimentată progresiv cu agent termic, iar distribuirea căldurii depinde de parcurgerea etapelor tehnice necesare.
Din acest motiv, unii locatari ar putea observa încălzirea caloriferelor mai devreme, în timp ce în alte blocuri temperatura acestora va crește pe parcursul următoarelor ore.
Conform estimărilor transmise de directorul Termo Ploiești, toate apartamentele conectate la sistemul centralizat ar urma să beneficieze de agent termic la parametri optimi până marți seară, 20 octombrie.
Calendarul poate varia în funcție de evoluția operațiunilor din rețea.
Aproape 50.000 de apartamente sunt racordate la sistemul centralizat
Reluarea furnizării căldurii vizează aproximativ 50.000 de apartamente din municipiul Ploiești, alimentate prin sistemul centralizat de termoficare.
În zilele precedente, Termo Ploiești a început pregătirea instalațiilor pentru noul sezon rece, inclusiv prin încălzirea cazanelor și efectuarea operațiunilor necesare pornirii sistemului.
Pe fondul temperaturilor scăzute din timpul nopții, locuitorii au solicitat informații despre data la care vor putea beneficia de încălzire în locuințe.
Autoritățile și operatorul local trebuie să asigure distribuirea agentului termic în condiții corespunzătoare, astfel încât furnizarea să ajungă la parametrii necesari în toate zonele deservite.
Cât plătesc ploieștenii pentru căldură în sezonul rece 2026–2027
Pentru sezonul de încălzire 2026–2027, tariful anunțat pentru populație rămâne la 350 de lei pentru o gigacalorie, fără TVA, potrivit declarațiilor anterioare ale conducerii Termo Ploiești.
Costul integral de producție este estimat la 605 lei pentru o gigacalorie, diferența fiind acoperită prin subvenția acordată de la bugetul local.
Astfel, reluarea furnizării căldurii vine cu menținerea tarifului anunțat pentru populație, în condițiile prezentate de operator.
Când vor avea toți ploieștenii caloriferele calde
Potrivit calendarului comunicat de Termo Ploiești, distribuirea agentului termic a fost reluată, iar caloriferele ar trebui să înceapă să se încălzească în cursul serii de luni.
Procesul continuă etapizat, iar termenul estimat pentru atingerea parametrilor optimi în toate cartierele este marți, 20 octombrie.
Până la finalizarea operațiunilor, diferențele dintre zone pot fi normale, având în vedere modul în care este alimentată rețeaua de termoficare.
Ploieștenii care nu observă încălzirea caloriferelor după intervalul anunțat trebuie să țină cont de faptul că pornirea sistemului se face progresiv. Termo Ploiești estimează că furnizarea va ajunge la parametri optimi în întregul municipiu până marți seară.
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