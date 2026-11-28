Publicat 28 nov. 2026, 16:59 Sursă observatorulph

IPJ Prahova a organizat sâmbătă dimineață acțiuni de tip blitz pe DN1, DN1A și DN1B. Un șofer din Boldești-Scăeni a fost testat pozitiv la alcool, iar polițiștii au deschis un dosar penal.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre actiuni politia rutiera