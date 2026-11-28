IPJ Prahova a organizat sâmbătă dimineață acțiuni de tip blitz pe DN1, DN1A și DN1B. Un șofer din Boldești-Scăeni a fost testat pozitiv la alcool, iar polițiștii au deschis un dosar penal.
În intervalul orar 06:30–10:00, polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni de control pe principalele axe de circulație din județul Prahova. Verificările au avut loc pe DN1, la Breaza și în cartierul Nistorești din Ploiești, pe DN1A, la Boldești-Scăeni, și pe DN1B, la Bucov.
Obiectivul principal al operațiunilor a fost identificarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, precum și verificarea respectării limitelor de viteză. Polițiștii au monitorizat și comportamentul bicicliștilor și al utilizatorilor de trotinete electrice.
La ora 08:00, pe DN1A, la Boldești-Scăeni, polițiștii au oprit un autoturism care se deplasa dinspre Vălenii de Munte către Ploiești. La volan se afla un bărbat în vârstă de 49 de ani.
Testarea cu etilotestul a indicat o valoare de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma acestui rezultat, conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Reprezentanții IPJ Prahova au anunțat că astfel de acțiuni vor continua pe drumurile din județ, în vederea prevenirii accidentelor rutiere.